Brescia, 21enne morto in un incidente in moto

Perde il controllo della moto e cade: morto un ragazzo di 21 anni sulle strade bresciane. Quinta vittima in pochi giorni.

Tragico incidente sulle strade bresciane, in località Pieve: un ragazzo di appena 21 anni ha perso la vita mentre si trovava in sella alla sua moto.

Un’altra vittima delle strade bresciane: è morto a soli 21 anni il centauro finito fuori strada domenica sera – 25 giugno – a Tremosine, mentre percorreva in moto la discesa di Via Benaco, sulla Strada provinciale 38, in località Pieve.

Secondo le ricostruzioni, poco dopo le 22:30 avrebbe perso il controllo della sua moto, lungo un tornante: sarebbe uscito dalla carreggiata per poi “volare“letteralmente per diversi metri nella boscaglia sottostante. Nulla da fare per il ragazzo.

I tentativi di rianimazione e i rilievi

Un impatto violentissimo, infatti le sue condizioni sono parse subito molto gravi. È stato raggiunto dal Soccorso alpino della Valsabbia, e poi rianimato a lungo dai sanitari: la centrale operativa di Areu ha inviato sul posto due ambulanze, oltre all’elicottero decollato da Brescia. Il giovane è stato rianimato a lungo, purtroppo senza successo: i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I rilievi sono stati affidati ai Carabinieri. Sul posto anche una squadra dei Vigili del Fuoco, per aiutare a liberare la strada.