Terribile incidente sull’autostrada A1, in direzione Roma, all’altezza di Teano. Uno schianto in modo che è stato fatale. Una donna di 52 anni ha perso la vita nell’incidente.

Teano, perde il controllo della moto e cade in autostrada: morta la moglie

Terribile incidente stradale sull’autostrada A1, in direzione Roma, all’altezza di Teano. Una donna di 52 anni ha perso la vita in uno schianto fatale in moto. La tragedia si è verificata nella giornata di domenica 30 aprile, intorno alle 18.30. Secondo la prima ricostruzione, la vittima era in sella alla moto insieme a suo marito. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è scivolato.

Le indagini

L’uomo ha perso il controllo della moto e sono entrambi caduti sull’asfalto. Purtroppo la moglie è morta. I sanitari arrivati sul posto hanno cercato di salvarle la vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Il marito è stato trasportato in ospedale. La Polizia Stradale si sta occupando delle indagini. Tra le ipotesi c’è quella dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, che avrebbe potuto scatenare il terribile incidente.