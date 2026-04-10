Un nuovo drammatico incidente sul lavoro scuote Palermo, dove nella mattinata di oggi, venerdì 10 aprile, in via Ruggero Marturano, tre operai sono precipitati da una gru durante alcuni lavori di ristrutturazione. Il bilancio è tragico: due morti e due feriti, in un episodio che riaccende l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri.

Tragico incidente sul lavoro a Palermo: tre operai precipitati da una gru

Grave episodio sul lavoro a Palermo, in via Ruggero Marturano, nella zona della Fiera del Mediterraneo, nella mattinata di venerdì 10 aprile. Tre operai erano impegnati in interventi di ristrutturazione su un edificio e stavano operando su un cestello collegato a una gru quando, per cause ancora in fase di accertamento, il supporto si è improvvisamente inclinato fino a ribaltarsi.

Il cedimento è stato improvviso e non ha lasciato margine di reazione ai lavoratori, che sono precipitati nel vuoto da un’altezza elevata, verosimilmente attorno al decimo piano.

Incidente sul lavoro a Palermo, tre operai precipitati da una gru: tragico bilancio di morti e feriti

Come riportato da Sky Tg24, due operai sono morti sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nell’impatto. Il cestello, staccatosi durante la caduta, è finito sulla pensilina di un negozio di pneumatici situato all’angolo con via Ammiraglio Rizzo, aggravando ulteriormente la situazione. Il terzo operaio è sopravvissuto in maniera fortuita: la presenza di numerosi copertoni accatastati davanti al negozio ha attutito la caduta, limitando i danni riportati. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale, dove è stato ricoverato per le cure del caso.

Nel violento impatto è rimasto coinvolto anche un dipendente dell’attività commerciale, colpito da detriti o dalla struttura caduta e trasferito in ospedale con un trauma cranico. Sul luogo dell’incidente sono giunti rapidamente i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e gli agenti della polizia, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi.

Le autorità stanno ora indagando per chiarire le cause del ribaltamento della gru e verificare eventuali responsabilità legate alle condizioni di sicurezza del cantiere.