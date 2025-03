Un tragico incidente ha avuto luogo ieri sera a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Nell’incidente mortale, avvenuto sul luogo di lavoro, ha perso la vita un 50enne.

Incidente mortale sul lavoro nel Napoletano: la vittima è un 50enne

L’uomo era dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti e, stando alle prime ricostruzioni, ancora in fase di verifica, l’operaio potrebbe essere rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore, un macchinario utilizzato per il trasporto e la gestione dei materiali destinati allo smaltimento. Le dinamiche dell’incidente non sono ancora state definite e occorrerà un approfondimento tecnico per capire se vi siano state possibili mancanze nelle misure di sicurezza o guasti nei dispositivi di protezione. Subito dopo l’accaduto, l’area è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti per consentire le indagini, attualmente in corso. A occuparsi degli accertamenti è la Compagnia di Castellammare di Stabia, del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata con la collaborazione del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro e dell’Asl di Napoli.

Chi è la vittima dell’incidente mortale

La vittima dell’incidente è un 50enne, Nicola Sicignano, originario di Vico Equense, in costiera sorrentina, ma residente a Gragnano, dove viveva con la moglie e i due figli adolescenti. Aveva compiuto 51anni il 10 marzo scorso.