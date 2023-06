Nel Bergamasco tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla statale 42 di Costa Volpino: soccorse in codice giallo tre persone ferite, si indaga sulla dinamica

Nella mattina di mercoledì 28 giugno tre automobili sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla statale 42 di Costa Volpino (BG), all’uscita della galleria in direzione di Darfo Boario Terme. Ferite tre persone, soccorse in codice giallo.

Come stanno i feriti?

Scattato l’allarme, si sono precipitate sul posto due squadre di vigili del fuoco volontari del distaccamento di Lovere e del distaccamento di Darfo, che si sono occupate di mettere in sicurezza i mezzi. Sul luogo dell’incidente anche un’ambulanza del 118 di Santa Maria Assunta di Pisogne: due uomini (trentacinque e cinquanta anni) sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Esine; il terzo, ferito più lievemente, è stato medicato sul posto. Sopraggiunti anche i carabinieri di Costa Volpino, la polizia locale e un elisoccorso. Il traffico sulla statale è rimasto bloccato.

Altro incidente nel Torinese

Meno di ventiquattro ore prima in via Debouchè a Nichelino (TO) un’auto si è scontrata con la motrice di un tir, restando gravemente danneggiata. Il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco del distaccamento di Torino Lingotto ed è stato trasportato in ospedale da un’ambulanza. Non è in pericolo di vita. Il conducente del tir è rimasto illeso. Non è chiara ancora la dinamica dello schianto.