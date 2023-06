Non ce l'ha fatta il 50enne investito nella serata di ieri a Pontecagnano: l'uomo è morto poco dopo lo schianto

Il drammatico incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 28 Giugno, sulle strade di Pontecagnano, nel salernitano. Era da poco passata la mezzanotte, quando un 50enne che stava attraversando sulle strisce pedonali vicino alla discoteca Dolce Vita, è stato travolto ed ucciso da un’automobile.

Non ce l’ha fatta il 50enne investito nella serata di ieri nel salernitano. L’uomo era vicino alla discoteca Dolce Vita, in via dei Navigatori a Pontecagnano, quando mentre attraversava sulle strisce pedonali è stato travolto da un’automobile. A bordo del mezzo a quattro ruote, una Fiat 500, c’erano alcuni giovani. L’uomo è stato sbalzato lontano dal punto di impatto, finendo steso a terra sanguinante.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso dell’uomo

Sul posto sono immediatamente giunti i sanitari del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Quando i medici sono arrivati, infatti, il 50enne era già morto: troppo gravi le ferite che aveva rimediato nello scontro. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso, ma si indaga ancora sull’esatta dinamica del sinistro.