Incidente a Osnago

La notizia arriva da Osnago ed è stata riportata da Prima Merate. Proprio questa mattina, lunedì 12 febbraio 2024, attorno alle ore 9, c’è stato un incidente stradale in pieno centro, in Viale Libertà. Due uomini sono stati soccorsi perché coinvolti nel sinistro. Capiamo meglio l’accaduto.

Che cos’è successo

L’incidente ha riguardato due automobili e due persone. Si tratta di un uomo di 38 anni e di un altro di 63 anni. Ognuno di loro era a bordo del proprio mezzo. Al momento non si sa esattamente che cosa sia successo tanto da provocare l’incidente. I carabinieri della Compagnia di Merate sono arrivati sul posto e stanno lavorando sul caso. Sicuramente molto presto verranno chiarite le dinamiche del sinistro.

Come stanno i due uomini

Come stanno i due uomini che hanno fatto l’incidente? Inizialmente si è pensato ad una situazione abbastanza grave tant’è che l’ambulanza della Croce Rossa aveva dato un codice giallo appena arrivata sul luogo del sinistro. Successivamente, quando gli uomini sono arrivati in ospedale si è constatato che le ferite, per fortuna, non erano così gravi come si era pensato ed infatti il codice è stato quindi cambiato da giallo a verde.