A Pavia si svolge l'incidente probatorio per il delitto di Garlasco, con nuove analisi genetiche.

Il contesto dell’incidente probatorio

Oggi, a Pavia, si svolge un’importante udienza che segna un nuovo capitolo nel controverso caso di Garlasco, legato all’omicidio di Chiara Poggi. Questo incidente probatorio è cruciale per l’analisi di tracce di materiale biologico rinvenute sulle unghie della vittima, che potrebbero fornire indizi fondamentali per la risoluzione del caso.

Le tracce saranno confrontate con il DNA di Andrea Sempio, attualmente indagato per omicidio in concorso, e di Alberto Stasi, già condannato a 16 anni di carcere per l’assassinio della giovane. Altri uomini, legati alla vittima o alla sua famiglia, saranno inclusi nel confronto.

Le sfide della prova genetica

Un interrogativo centrale che emerge da questa udienza è se le tracce biologiche, raccolte ben 18 anni fa, siano ancora utilizzabili per una comparazione efficace. La scienza forense ha fatto enormi progressi negli ultimi anni, ma la questione della degradazione del materiale biologico rimane un tema delicato. Gli esperti della polizia di stato, Denise Albani e Domenico Marchigiani, saranno chiamati a fornire risposte definitive su questo aspetto, analizzando non solo il DNA, ma anche le impronte digitali e altri reperti raccolti durante le indagini iniziali.

Il ruolo del gup e le aspettative

Il giudice dell’udienza preliminare, Daniela Garlaschelli, avrà il compito di conferire l’incarico ai periti per le analisi genetiche e dattiloscopiche. Le aspettative sono alte, poiché la comunità e i familiari di Chiara Poggi attendono da anni una verità che sembra sfuggire. La riapertura del caso, attraverso questo incidente probatorio, offre una nuova opportunità per chiarire i fatti e, si spera, per portare alla luce elementi che possano finalmente risolvere un mistero che ha scosso l’Italia.