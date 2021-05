Incidente stradale a Lecce al Rione San Lazzaro: un morto ed un ferito. Ad avere la peggio il 64enne sbalzato fuori dall'abitacolo della sua Panda

Terribile incidente stradale fra due auto a Lecce e schianto al Rione San Lazzaro: il bilancio è di un morto ed un ferito. A perdere la vita è stato il 64enne Adriano Palermo, geometra del Comune di Cavallino e padre dell’assessore allo sport Tony Palermo.

A rimanere gravemente ferito invece il conducente della seconda auto. Lo sconto è avvenuto in pieno centro a Lecce, per l’esattezza all’altezza dell’incrocio tra Via Minniti e via Gentile nel quartiere San Lazzaro.

Incidente stradale a Lecce, schianto al Rione San Lazzaro: un morto ed un ferito. Cosa è accaduto

La dinamica del sinistro, che è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 20 maggio, è tutta da chiarire: ad ogni modo ad impattare sono state la Fiat Panda su cui viaggiava il geometra Palermo e una Kia Soul.

Pare che il crossover abbia travolto l’utilitaria. La Panda infatti sarebbe stata letteralmente sbalzata via dalla sede stradale e che abbia abbattuto un parcometro vicino. Purtroppo in quell’urto violentissimo, come insegnano amaramente le cronache stradali ad avere la peggio è stato il 64enne: Palermo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto nell’impatto.

Incidente stradale a Lecce, schianto al Rione San Lazzaro: un morto ed un ferito. I soccorsi

Per lui soccorsi sono stati tempestivi ma purtroppo inutili: secondo una prima ricostruzione dei media locali il geometra era già morto quando le ambulanze sono arrivate sul posto.

Il conducente della Kia è stato invece trasportato in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi. Secondo gli ultimi bollettini le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. I rilievi sul luogo del bruttissimo incidente sono stati curati, come accade in queste tristi circostanze, dagli agenti della polizia municipale, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Incidente stradale a Lecce, schianto al Rione San Lazzaro: un morto ed un ferito. Il ricordo di Palermo

Pare che tutto sia stato innescato dal mancato rispetto di uno stop. E la morte del geometra Palermo ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano e ne apprezzavano le doti umane e professionali. Sulla una pagina Facebook dedicata alla comunità di Cavallino è apparso il post di un amministratore, l’avvocato Francesco Maria De Giorgi, che recita: “La notizia è caduta come un fulmine a ciel sereno. Addio geometra Adriano Palermo, lasci un grande vuoto in tutti i Tuoi Amici”.