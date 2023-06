Tragedia sfiorata a Novara. Nella mattina di oggi, lunedì 12 giugno, due uomini sono rimasti gravemente feriti in un incidente stradale avvenuto in via Pavesi. Entrambi sono stati bloccati negli abitacoli dei veicoli fino all’arrivo dei soccorsi. Al vaglio delle autorità le cause del sinistro.

Trasferiti al Maggiore di Novara

Lo schianto è avvenuto nel tratto stradale che collega corso della Vittoria con il Cim. Un tir e un’auto si sono scontrati intorno alle 6:30: alla guida dei due veicoli un operatore di 52 anni e un uomo di 59. Scattato l’allarme, si sono precipitati sul posto i vigili del fuoco che, insieme ai sanitari del 118, si sono occupati di prestare il primo soccorso e di tirare fuori i due feriti dai rispettivi mezzi. Subito dopo, sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore di Novara. Non sono noti al momento ulteriori dettagli sulle loro condizioni, resterebbe tuttavia escluso per entrambi il pericolo di vita.

Incidente analogo nel Veneziano

Altro grave incidente stradale ieri sera a Fossalta di Piave, nel Veneziano, tra due autovetture. A intervenire sul posto, dove una persona risultava incastrata tra le lamiere, è stata una squadra di soccorso del distaccamento di San Donà. Sono stati i vigili del fuoco a occuparsi di liberarla dall’abitacolo della vettura per permetterne il trasferimento in ospedale in elisoccorso.