Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita a causa di un incidente stradale avvenuto in A1 nei pressi di Fiano Romano.

Tragedia lungo la A1, nei pressi dell’entrata della stazione di Fiano Romano, dove martedì 3 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una persona. L’impatto, che ha coinvolto un’auto e un furgone, ha inoltre causato un ferito.

Incidente stradale a Fiano Romano

I fatti hanno avuto luogo nel tardo pomeriggio. Secondo quanto ricostruito, i due mezzi si sono schiantati per cause ancora da accertare e un conducente è morto sul colpo. I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto fare altro che constatare il suo decesso: le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi tali da rendere vano ogni sforzo di rianimazione da parte degli operatori.

L’altro autista è invece rimasto ferito più lievemente e probabilmente, come accade ogni volta che si verifica un sinistro mortale, verrà sottoposto ai test di rito per verificare l’eventuale presenza nel sangue di alcol o droga. L’identità delle persone coinvolte non è ancora stata resa nota.

Incidente stradale a Fiano Romano: indagini in corso

Presenti sul posto anche le pattuglie della polizia stradale e il personale della direzione quinto Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia.

Per il tempo dei soccorsi e dei rilievi che dovranno determinare la dinamica dell’accaduto è rimasta chiusa l’entrata di Fiano Romano verso Roma e verso la A1 Milano-Napoli ed in uscita per chi proviene dalla A1.