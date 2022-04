Incidente stradale in A4 a Vicolungo, furgone contro mezzo pesante: due morti

Due persone sono morte e altrettante sono rimaste ferite a causa di un incidente stradale avvenuto in A4 all'altezza di Vicolungo.

Tragedia lungo l’autostrada A4 Torino-Milano, dove nella mattinata di martedì 5 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale nei pressi di Vicolungo. Un furgone si è scontrato con un mezzo pesante e nell’impatto sono morte due persone.

Incidente stradale a Vicolungo

I fatti si sono verificati all’alba in direzione Milano. Secondo quanto ricostruito, un furgone con quatto persone a bordo si sarebbe schiantato contro un mezzo pesante per cause ancora da accertare. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di due persone.

Non è ancora noto se si tratta degli occupanti del furgone o dell’altro veicolo coinvolto, ma le loro ferite si sono rivelate troppo gravi tali da vanificare ogni manovra di rianimazione degli operatori.

Nel sinistro sono rimasti feriti altri due passeggeri che sono stati trasferiti all’ospedale Maggiore di Novara in codice giallo.

Incidente stradale a Vicolungo: indagini in corso

Presenti sul luogo anche le pattuglie della polizia stradale di Novara Est e i Vigili del Fuoco, con due mezzi più l’autogru, per la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza del tratto. Mentre erano in corso i soccorsi e i rilievi da parte delle autorità l’autostrada è stata parzialmente chiusa ed è stata riaperta da pochi minuti.