Incidente stradale in Garfagnana, schianto in moto: morto un ragazzo di 18 anni

Un ragazzo di 18 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Fosciandora, in Garfagnana: grave l'amico che era con lui.

Tragedia in Garfagnana, dove nelle serata di martedì 31 maggio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 18 anni. L’amico, che viaggiava con lui in sella ad una moto, è rimasto ferito in modo grave.

Incidente stradale in Garfagnana

I fatti si sono verificati nel comune di Fosciandora, nei pressi del santuario della Madonna della Stella. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava procedendo a bordo della sua motocicletta insieme ad un amico quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso.

Troppo gravi le ferite riportate durante lo schianto e la successiva caduta a terra, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione da parte dei sanitari. Trasportato d’urgenza in elisoccorso invece l’amico, attualmente ricoverato all’ospedale Cisanello di Pisa.

Incidente stradale in Garfagnana: indagini in corso

Presenti sul luogo del sinistro anche i Carabinieri, che hanno eseguito i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto appreso, anche il sindaco di Fosciandora Moreno Lunardi si sarebbe recato di persona sul posto dello schianto.