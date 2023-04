Incidente stradale sulla Messina-Catania: morto un uomo a bordo di un furgone

Un incidente stradale è avvenuto sull’autostrada Messina-Catania, all’altezza dello svincolo dei Giardini Naxos, nella mattina di giovedì 13 aprile intorno alle 4:30. Un furgone è andato a schiantarsi contro il rimorchio di un tir, che probabilmente si è staccato dalla motrice. A bordo del furgone vi erano due uomini: uno è morto, mentre l’altro, un ragazzo di 30 anni, è rimasto gravemente ferito. É stato trasportato presso l’ospedale San Vincenzo di Taormina dove si trova al momento ricoverato. Giunti sul posto i sanitari del 118 e la polizia stradale dei Giardini di Naxos. Come informa Repubblica, la persona deceduta e il suo compagno ferito stavano tornando da Riposto, dove erano soliti acquistare del pesce, per poi rivenderlo a Messina.

Incidente sulla Messina-Catania: chi era la vittima?

Da Messina Today si legge che l’uomo deceduto durante il sinistro risponde al nome di Giuseppe Ieni (71 anni); si trovava in viaggio col figlio al momento ricoverato al San Vincenzo. Sarà la polizia stradale a fare luce sulla vicenda.

Altro sinistro in provincia di Sassari

Un incidente molto simile a quello avvenuto in Sicilia si è verificato la mattina di mercoledì 12 aprile a Castelsardo (Sassari). In questo caso sono rimasti coinvolti un tir e due auto. Il bilancio riportato da Virgilio Notizie è, purtroppo, anche in questo caso tragico: un morto e un ferito.