Incidente sul lavoro: 85enne muore schiacciato dal suo trattore

Incidente sul lavoro con esito estremo e con un 85enne che muore schiacciato dal suo trattore: la tragedia si è consumata stamattina a Soave dove il mezzo agricolo si è ribaltato addosso all’anziano conducente, uccidendolo sul colpo. I media spiegano che il trattore si è capovolto ruzzolando giù dalla campagna per una scarpata per terminare la sua corsa sulla strada sottostante.

Muore schiacciato dal suo trattore

A bordo c’era un uomo di 85 anni che stava lavorando tra i filari in località Ca’ Vecchie nel veronese. Da quanto si apprende la vittima stava guidando tra le campagne della zona quando il mezzo si è sbilanciato e ribaltato. Purtroppo l’anziano è rimasto sotto al trattore ed è morto a seguito di gravissimi politraumi da compressione severa.

L’arrivo di soccorritori, 115 e carabinieri

Sul posto è accorso il personale sanitario con l’elicottero di Verona Emergenza, il 115, i team dello Spisal e carabinieri della territoriale per le indagini del caso. I soccorritori hanno provato a prestare aiuto all’uomo ma per lui non c’era più niente da fare: dopo che i vigili del fuoco avevano sollevato il mezzo si è capito che per l’85enne non c’era più nulla da fare: tropo gravi le ferite riportate dopo che il mezzo gli era rovinato addosso più volte.