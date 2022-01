Incidente sul lavoro a Lorica, muore responsabile impianto sciistico. Salvati gli operai bloccati

Attimi di tensione a Lorica nel cosentino dove il responsabile dell'impianto sciistico è morto sul lavoro. L'uomo sarebbe stato colpito da una cabina.

La località di Lorica nel cosentino è stata scossa in queste ultime ore da una tragedia. Il responsabile dell’impianto Alessandro Marcelli ha perso la vita sul lavoro. L’uomo che, da quanto si apprende aveva 60 anni, sarebbe caduto sbattendo la testa dopo essere stato colpito da una cabina.

Bloccati inoltre alcuni operai che sono stati fortunatamente tratti in salvo dai vigili del fuoco.

🔴 Incidente in un impianto di risalita a Pedace (CS): colpito da una cabina è deceduto uno degli addetti. In corso il recupero da parte dei #vigilidelfuoco di sei addetti bloccati in due cabine a seguito della chiusura precauzionale dell’impianto [#23gennaio 11:00] pic.twitter.com/q6qpctwNN2 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 23, 2022

Lorica morto responsabile impianto, la vicenda

Stando a quanto si legge da ANSA, l’uomo si trovava a valle per eseguire alcune verifiche sull’impianto.

Resterebbe da capire cosa possa aver causato la caduta dell’uomo e se prima di precipitare possa aver accusato un malore. Ad ogni modo proprio per ricostruire la dinamica dell’incidente sono intervenuti i carabinieri. Sul posto anche gli operatori sanitari.

🔴 INCIDENTE IMPIANTO RISALITA A PEDACE (CS) In corso l’intervento di recupero dei sei addetti alla gestione dell’impianto bloccati in due cabine tra i pilastri 2 e 4, 4 e 6. Impegnato personale SAF (speleo alpino fluviale) dei #vigilidelfuoco. [#23gennaio 11:45] pic.twitter.com/N4Ya5ff3at — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 23, 2022

Lorica morto responsabile impianto, l’intervento dei vigili del fuoco

Nel frattempo sono intervenuti anche i vigili del fuoco che sono stati impegnati nel salvataggio di 6 operai che sono rimasti bloccati a lungo in due cabine a causa della chiusura precauzionale dell’impianto. Stando a quanto si legge dall’aggiornamento diramato su Twitter dai vigili del fuoco alle ore 11.45, gli operatori sono intervenuti nel recupero di “sei addetti alla gestione dell’impianto bloccati in due cabine tra i pilastri 2 e 4, 4 e 6.

Impegnato personale SAF (speleo alpino fluviale) dei vigili del fuoco”.

Lorica morto responsabile impianto, Vigili del fuoco: “In salvo i sei addetti bloccati”

Fortunatamente per i sei addetti rimasti bloccati nell’impianto, tutto si è risolto per il meglio. Intorno alle ore 13.00, i vigili del fuoco hanno diffuso un ulteriore aggiornamento nel quale hanno informato: “In salvo i sei addetti bloccati nelle cabine dopo la chiusura dell’impianto di risalita. Conclusa l’operazione di soccorso dei vigili del fuoco”.

🔴 Pedace (CS): in salvo i sei addetti bloccati nelle cabine dopo la chiusura dell’impianto di risalita. Conclusa l’operazione di soccorso dei #vigilidelfuoco [#23gennaio 13:00] pic.twitter.com/bewSsRSQGq — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) January 23, 2022

Lorica morto responsabile impianto, il cordoglio del sindaco di San Giovanni in Fiore

Intanto il sindaco di San Giovanni in Fiore ha scritto un messaggio di cordoglio per la scomparsa del direttore dell’impianto di Lorica. Sulla pagina Facebook si legge: “Sono addolorata per la scomparsa dell’ingegnere Alessandro Marcelli, direttore di esercizio degli impianti di Lorica e Camigliatello, che conoscevo e stimavo tanto. L’avevo visto anche di recente. Mi aveva detto di essere entusiasta della ripresa della stagione sciistica, cui aveva dato un importante contributo. Da sindaco di San Giovanni in Fiore, ai suoi familiari esprimo il sentito cordoglio e tutta la vicinanza dell’intera amministrazione comunale”.