Incidente sul lavoro a Udine: si sgancia portacontainer, gravissimo operaio 21enne

Un operaio di 21 anni è ricoverato in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro in provincia di Udine.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì 19 gennaio 2022 si è verificato un incidente sul lavoro in un’aziena di Majano, comune in provincia di Udine, dove è rimasto gravemente ferito un operaio di 21 anni. Trasferito d’urgenza in ospedale, è ricoveato in terapia intensiva in prognosi riservata.

Incidente sul lavoro a Udine

Secondo quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato schiacciato da un’anta di un container porta rifiuti che si è improvvisamente sganciata per cause ancora da accertare. Tutto è avvenuto sotto gli occhi dei colleghi, che hanno subito lanciato l’allarme al 118. Giunti sul posto, i sanitari gli hanno fornito le prime cure per poi trasferito urgentemente prima al Pronto soccorso dell’ospedale di San Daniele del Friuli e poi al Santa Maria della Misericordia di Udine.

Qui i medici lo hanno ricoverato in prognosi riservata dopo avergli diagnosticato una gravissima lesione alla testa.

Attualmente si trova nel reparto di Rianimazione in condizioni critiche.

Incidente sul lavoro a Udine: indagini in corso

Mentre avevano luogo i soccorsi, sul posto sono giunti anche gli ispettori dell’Azienda Sanitaria che hanno eseguito i rilievi utili a fare luce sulle cause dell’ennesimo incidente sul lavoro. Dovranno infatti valutare se le norme di sicurezza siano state rispettate o se avrebbe potuto essere evitato.