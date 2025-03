Un grave incidente sul lavoro

Un drammatico incidente si è verificato a Marina di Minturno, in provincia di Latina, dove tre operai sono rimasti coinvolti in un grave infortunio durante operazioni di potatura. I tre uomini, di età compresa tra i 40 e i 50 anni, si trovavano su un cestello elevatore quando, per cause ancora da accertare, la piattaforma ha toccato accidentalmente i fili della corrente elettrica, esponendoli a una scarica di almeno 20mila volt.

Le conseguenze dell’incidente

Due dei tre operai sono stati folgorati e hanno riportato ferite gravi. Sono stati immediatamente trasportati in eliambulanza verso ospedali di Roma, dove sono stati ricoverati in condizioni critiche. Il terzo operario, sebbene meno gravemente ferito, è stato comunque trasferito al nosocomio di Formia per ricevere le cure necessarie. La situazione ha destato preoccupazione e ha richiesto un intervento rapido da parte dei servizi di emergenza.

Interventi e indagini in corso

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco, che hanno collaborato per garantire la sicurezza dell’area e per gestire le operazioni di soccorso. Inoltre, è giunto anche il personale S.pre.s.a.l. dell’Asl, che si occupa della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale. Le autorità competenti stanno ora indagando sulle cause dell’incidente, per comprendere se siano state rispettate le normative di sicurezza sul lavoro e per prevenire futuri eventi simili.