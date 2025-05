Un grave incidente sul lavoro ha coinvolto un operaio in un cantiere navale a Monfalcone, trasportato in ospedale.

Un grave incidente in cantiere

Questa mattina, attorno alle 11, un operaio è rimasto vittima di un incidente sul lavoro in uno dei cantieri navali di Monfalcone, in provincia di Gorizia. L’uomo è stato colpito da una scarica elettrica di 680 Volt, un evento che ha immediatamente allertato le autorità locali e i servizi di emergenza.

Le cause dell’incidente sono attualmente al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia di Monfalcone, che stanno conducendo un’indagine approfondita per chiarire le circostanze che hanno portato a questo drammatico episodio.

Intervento dei soccorsi

Subito dopo l’incidente, il personale della centrale operativa Sores Fvg è intervenuto prontamente, trasportando l’operaio in elicottero all’ospedale triestino di Cattinara. Fortunatamente, le prime informazioni indicano che l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, ma è stato classificato in codice giallo, il che implica che le sue condizioni richiedono monitoraggio e attenzione. I medici stanno effettuando accertamenti per valutare se la folgorazione abbia causato danni ad altri organi, un aspetto cruciale per la sua salute futura.

La sicurezza sul lavoro

Questo incidente riporta l’attenzione sulla questione della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei cantieri navali, dove le operazioni quotidiane comportano rischi significativi. È fondamentale che le aziende adottino misure preventive adeguate e formino i propri dipendenti per ridurre al minimo il rischio di incidenti. La normativa italiana in materia di sicurezza sul lavoro è rigorosa, ma è essenziale che venga applicata con costanza e che i lavoratori siano sempre informati sui pericoli e sulle procedure di emergenza.