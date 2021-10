Incidente sul lavoro ad Atena Lucana, 71enne precipita da capannone e muore

L’uomo è precipitato da un capannone per cause ancora da accertare: nulla da fare per il 71enne morto durante un incidente sul lavoro ad Atena Lucana.

Un grave incidente sul lavoro è accaduto ad Atena Lucana, paese della provincia di Salerno, a causa del quale un uomo di 71 anni ha perso la vita. L’episodio è accaduto precisamente durante la mattinata di mercoledì 20 ottobre 2021 nella zona industriale.

La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Agi.

Incidente sul lavoro ad Atena Lucana, cosa è accaduto

L’uomo era impegnato durante alcuni lavori di ristrutturazione di un tetto. Per cause ancora da accertare quella parte interessata dall’intervento sarebbe collassata: il 71enne è precipitato ed è morto sul colpo.

Incidente sul lavoro ad Atena Lucana, altri dettagli

Secondo una prima ricostruzione, fornita dai carabinieri della stazione locale, l’uomo era impegnato in alcuni lavori di ristrutturazione al tetto.

Per cause da chiarire quel punto della struttura non avrebbe retto e il 71enne sarebbe precipitato nel vuoto, facendo un volo di circa dieci metri.

Incidente sul lavoro ad Atena Lucana, cantiere sotto sequestro

Nel frattempo il cantiere dove è accaduto l’incidente è stato posto sotto sequestro. Il medico legale giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Nel frattempo sono in corso le indagini dei carabinieri e anche del personale della Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro dell’Asl di Salerno.