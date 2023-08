Ancora un nome si aggiunge alla già lunga lista di morti per un incidente sul lavoro: stavolta, la tragedia si è verificata nella Bergamasca dove un operaio è morto dopo essere stato travolto da un camion mentre era al lavoro.

Incidente sul lavoro nella Bergamasca, operaio morto travolto da un camion

L’operaio di 49 anni deceduto in un infortunio mortale sul lavoro in provincia di Bergamo è stato identificato come Andrea Menegoi. La vittima risiedeva in città, nel quartiere di Loreto, insieme alla madre 90enne. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’uomo è morto dopo essere stato investito da un camion che lo ha trascinato per alcuni metri.

Il sinistro, avvenuto nel piazzale dell’azienda Zanetti Formaggio, di Lallio, presso la quale Menegoi lavorava, si è consumato intorno alle ore 10:20 di martedì 8 agosto, in corrispondenza del civico 12 di via Madonna, una laterale della SP 525.

Dinamica del sinistro mortale

In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate, pare che il camion che ha investito il 49enne stesse uscendo dalla Zanetti quando la vittima è passata davanti al mezzo a piedi. È probabile che l’autista abbia travolto l’operaio non avendolo visto a causa di alcuni punti ciechi presenti all’uscita.

Sul luogo dell’incidente, sono subito intervenuti i sanitari dislocati a bordo di un’automedica e di due ambulanze, gli uomini della Polizia stradale di Bergamo e i tecnici di Ats Bergamo per i rilievi di legge.

Nel piazzale dell’azienda, si sono recati anche i vigili del fuoco di Bergamo che hanno recuperato la salma di Menegoi.