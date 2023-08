Milano, tre vandali hanno sfregiato la facciata della Galleria durante la notte

Tre giovani vandali hanno sfregiato l’arco di ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo, a Milano. Si sono arrampicati sul monumento completamente vestiti di nero.

L’arco di ingresso della Galleria Vittorio Emanuele II, in piazza Duomo, a Milano, è stato vandalizzato. Le immagini sono diventare virali e hanno scatenato grande indignazione. Lunedì sera, 7 agosto, tre giovani vestiti di nero si sono arrampicati sul monumento, tra gli sguardi di passanti e turisti. Hanno tracciato con bombolette di vernice spray verde e azzurra le loro “firme”, tra graffiti, scritte e disegni ben visibili. Sul posto sono intervenuti con un’autoscala i vigili del fuoco, per verificare l’entità dei danni con la polizia. Molti presenti hanno manifestato il loro dissenso con alcuni fischi. Al cornicione sarebbero arrivati passando da un locale adiacente, Terrazza Duomo 21, e poi si sarebbero dileguati sui tetti, probabilmente usando una scala di servizio.

I vandali si sono allontanati

I tre per il momento sono riusciti ad allontanarsi, ma la polizia è sulle loro tracce. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Milanobelladadio. Michele Albiani, consigliere comunale Pd e presidente della Commissione Sicurezza, ha chiesto di punire non solo gli autori di questo “abominio“, ma anche coloro che hanno lasciato che arrivassero a quell’altezza. Secondo il consigliere Fratelli d’Italia, Francesco Rocca, bisogna “capire dove hanno trovato l’accesso” e bisogna che il Comune si costituisca parte civile. Ha anche ricordato che non è il primo caso, ma che è già successo con gli attivisti di Ultima Generazione. “Devono pagare fino all’ultimo centesimo!” ha tuonato Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia.