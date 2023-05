Un drammatico incidente si è consumato sulla A4 quando un’auto si è schiantata contro un tir. La violenza dello schianto ha causato la morte di un ragazzo di 25 anni.

Incidente sulla A4, auto si schianta contro un tir: morto un ragazzo di 25 anni

Nel pomeriggio di lunedì 29 maggio, poco dopo le ore 16:30, un’auto ha impattato contro un camion sulla A4. Lo schianto si è consumato in corrispondenza del tratto tra Pero e l’uscita di viale Certosa, in direzione Milano. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vettura è rimasta incastrata sotto la parte posteriore del mezzo pesante.

Il conducente del mezzo, dopo aver violentemente tamponato il tir, è drammaticamente deceduto sul posto. La vittima aveva solo 25 anni.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul posto, si sono prontamente recati i sanitari del 118, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto la salma del 25enne dalle lamiere della propria auto, distrutta a seguito dell’impatto con il mezzo pesante.

Secondo quanto riferito dall’Agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), sul luogo della tragedia sono state inviate due ambulanze e un elisoccorso in codice rosso. I paramedici, tuttavia, non hanno potuto far altro se non constatare il decesso del giovane.

L’incidente, intanto, ha provocato numerosi disagi al transito e la formazione di code. Le autorità, infatti, hanno dovuto chiudere alcune corsie dell’autostrada A4 per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.