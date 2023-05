L’incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri, lunedì 29 Maggio, nel tratto della Potenza-Melfi tra Atella e Rionero. Ad avere la peggio, dopo uno scontro frontale violentissimo tra due automobili, è stato un ragazzo di 24 anni che è morto.

Incidente frontale sulla Potenza-Melfi: un morto e due feriti

Erano circa le ore 16 del pomeriggio di ieri, quando due auto, un Fiorino e una Octavia, si sono scontrate frontalmente sulla Potenza-Melfi causando la morte di un ragazzo e il ferimento di altre due persone. La dinamica del sinistro non è ancora stata chiarita, quello che si sa è che il 24enne era solo alla guida del furgoncino quando c’è stato l’incidente con l’automobile che aveva come passeggeri due coniugi di Grassano.

L’arrivo dei soccorsi e il decesso del 24enne

Il 24enne originario di Palazzo San Gervasio è morto sul colpo subito dopo il frontale, inutile per lui l’intervento dei sanitari del 118. L’elisoccorso, invece, è stato fondamentale per trasferire la donna rimasta ferita all’interno dell’automobile all’ospedale San Carlo di Potenza. Il marito è in condizioni meno gravi, mentre la mogle è ricoverata in condice rosso.