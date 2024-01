Dramma a Chioggia, in Veneto, dove l’ennesimo incidente stradale avvenuto sulla statale Romea costa la vita ad un camionista romeno. L’uomo era alla guia del suo tir quando ad un tratto è uscito di strada, travolgendo un cartello stradale. Il palo di metallo ha penetrato il vetro del camion e ha trafitto l’uomo, uccidendolo.

Incidente sulla Romea, morto camionista: la dinamica

Il sinistro è avvenuto poco prima delle ore 21 della serata di ieri all’altezza del chilometro 84 della statale Romea, in direzione Venezia e all’altezza di Chioggia. Per motivi ancora da accertare, il camionista ha perso il controllo del mezzo che stava guidando, è finito fuori strada e si è impantanato nei campi. A bordo strada, però, c’era un cartello stradale, travolto in pieno dal tir: il palo di metallo ha sfondato il parabrezza del camion e ha trafitto il suo guidatore, non lascandogli scampo.

Incidente sulla Romea, morto camionista: i soccorsi

Sul osto sono giunti i medici del 118 e i vigili del fuoco che si sono occuati di estrarre il corpo del camionista romeno dalle lamiere del suo tir ormai distrutto. Per l’uomo, però, non c’era già più nulla da fare: è morto sul colpo. Le operazioni di pulizia della strada sono proseguite per diverse ore, causando molti rallentamenti sulla statale.