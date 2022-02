Incidente sulla Sassari-Ittiri, auto finisce fuori strada di notte: due feriti

Grave incidente sulla strada provinciale che collega le città di Sassari e Ittiri: feriti il conducente e il passeggero dell'auto, ma nessuna vittima.

Incindente sulla provinciale Sassari-Ittiri

Nella notte tra venerdì e sabato 5 febbraio, intorno alle ore 2:00, si è verificato un grave incidente sulla strada Provinciale 15, conosciuta come Sassari-Ittiri, in Sardegna.

Coinvolta una sola automobile, con il conducente che avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe andato a schiantarsi con il muro.

I due a bordo sono rimasti entrambi feriti, ma fortunatamente non versano in condizioni preoccupanti e non sono in pericolo di vita.

Le dinamiche e i soccorsi

Le dinamiche che hanno portato alla perdita del controllo dell’auto da parte del conducente sono ancora da accertare, ma non sembrerebbe a causa di uno stato di ebrezza o condizioni psicofisiche alterate.

Sul posto sono prontamente sopraggiunti i soccorsi del 118 e anche i Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza il sito ed estrarre i due feriti a bordo del veicolo. I sanitari ha poi provveduto a trasportare i coinvolti al pronto soccorso, che come detto non si trovano in condizioni gravi.

Anche i Carabinieri sono arrivati nel luogo per cercare di definire le cause che hanno portato al sinistro.