Incidente sulla Siracusa-Catania, mezzo pesante sbanda: ferito l’autista

Un mezzo pesante è terminato fuori dalla carreggiata causando un incidente sull’autostrada Siracusa-Catania: dinamica ancora da chiarire.

Un incidente è avvenuto durante la mattinata di sabato 18 settembre 2021 sull’autostrada che collega Siracusa a Catania. Nessuno scontro tra mezzi, ma un tir che sarebbe terminato contro un guardrail dopo aver perso il controllo del mezzo.

Incidente sull’autostrada Siracusa-Catania, cosa è accaduto

L’incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Siracusa Sud. Il mezzo è rimasto tra le lamiere del guardrail: necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre l’uomo dall’abitacolo. Sul posto è giunto il personale di polizia che ha effettuato i rilievi per comprendere quale sia la dinamica dell’incidente accaduto sull’autostrada Siracusa-Catania.

Incidente sull’autostrada Siracusa-Catania, come sta la persona ferita

L’uomo ferito durante l’incidente è stato trasportato presso l’ospedale Umberto I per tutti gli accertamenti del caso.

I vigili del fuoco sono immediatamente intervenuti sul posto per liberare la carreggiata: necessario l’intervento di una auto gru per rimuovere la motrice e anche il rimorchio: quest’ultimo dovrebbe essere una cella frigorifera. Per fortuna l’uomo avrebbe riportato soltanto qualche piccola ferita.

Incidente sull’autostrada Siracusa-Catania, indagini in corso

Nel frattempo è da chiarire cosa sia accaduto e i motivi dell’incidente. Potrebbe trattarsi di una disattenzione, così come di una manovra inadeguata: serviranno i controlli da parte del personale di sicurezza.