Incidente sulla tangenziale ovest di Catania, camion contro minibus: un morto e cinque feriti

Una persona è morta e cinque sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto lungo la tangenziale Ovest a Catania non lontano da Passo Martino.

Tragedia lungo la tangenziale ovest di Catania, dove nella giornata di martedì 21 dicembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una persona. Un mezzo pesante e un minibus si sono scontrati e per quest’ultima non c’è stato nulla da fare.

Incidente in tangenziale ovest a Catania

I fatti si sono verificati al km 19 tra Passo Martino e lo svincolo della zona industriale nord. Secondo le prime ricostruzioni un autoarticolato si sarebbe schiantato contro un minibus Ducato che era rimasto in avaria sulla corsia di emergenza. Ancora da accertare le cause dell’impatto, che ha fatto subito scattare l’allarme al 118. A bordo del minibus c’erano sei persone, due uscite autonomamente e altre quattro estratte dalla squadra dei Vigili del Fuoco intervenuta sul posto.

Uno tra i passeggeri del mezzo purtroppo non ce l’ha fatta e i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso: troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo scontro, che si sono rivelate fatali vanificando ogni sforzo di rianimazione. Si tratta di una persona di circa 60 anni di cui non sono ancora state rese note le generalità.

Incidente in tangenziale ovest a Catania: indagini in corso

Presenti sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e il personale di Anas, che hanno provveduto a chiudere l’area interessata al traffico e ad eseguire i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona, in direzione Messina, ha subito forti rallentamenti.