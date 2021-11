Incidente sulla Triestina, 4 vittime: morta un’intera famiglia e una ragazza

Gravissimo incidente sulla Triestina. Si scontrano due automobili: muoiono un'intera famiglia di Jesolo e una ragazza di Mestre

Incidente mortale nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre, sulla Triestina SS 14. Uno spaventoso scontro frontale tra due auto ha spezzato la vita di quattro persone.

Incidente mortale sulla Triestina, frontale tra due auto: la dinamica dell’incidente

L’impatto tra le auto è avvenuto nel Comune di Quarto d’Altino, vicino allo svincolo di Portegrandi. Un tratto molto trafficato nelle ore notturne, soprattutto nei weekend, e percorso solitamente da moltissimi giovani che si recano a Jesolo per trascorrere la serata. L’impatto tra i veicoli è stato terrificante e non ha dato scampo a 4 persone. Dopo il primo incidente è sopraggiunta una terza auto, con a bordo due persone, che ha tamponato le prime due.

I due ragazzi a bordo di quest’ultimo veicolo non hanno riportato gravi ferite, ma sono stati trasportati in ospedale per gli accertamenti in stato di choc.

Incidente mortale sulla Triestina, frontale tra due auto: le vittime

Tra le vittime dell’incidente ci sono due donne e un uomo, componenti di una stessa famiglia originaria proprio di Jesolo e una ragazza, che era alla guida dell’altro veicolo coinvolto, originaria di Mestre.

Incidente mortale sulla Triestina, frontale tra due auto: l’arrivo dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente sopraggiunti i soccorsi: Carabinieri, Vigili del Fuoco e operatori del 118. Ma purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare per nessuna delle 4 persone coinvolte. I Vigili del Fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, chiudendo la strada fino al termine delle operazioni di recupero dei mezzi.