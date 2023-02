Nella mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio, si è verificato un incidente tra un’automobile e un furgone, a Torino.

Un uomo è rimasto gravemente ferito.

Incidente tra auto e furgone: un ferito grave

Terribile incidente a Torino. Nella mattinata di oggi, lunedì 20 febbraio 2023, si è verificato uno schianto tra corso Molise, corso Cinicinnato e Via Pianezza. A scontrarsi sono stati un furgone e una Fiat Doblò. Un uomo è rimasto gravemente ferito ed è stato portato all’ospedale Maria Vittoria da un’ambulanza della Croce Reale di Venaria.

Nonostante le gravi ferite riportate le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Problemi per la viabilità

Dopo l’incidente ci sono stati diversi problemi per la viabilità nella zona. Le pattuglie della polizia locale, che stanno indagando sulla dinamica dell’incidente, hanno dovuto effettuare tutti i rilievi del caso. Trattandosi di un incrocio che è regolato dalla presenza di un semaforo, l’ipotesi principale è che uno dei due veicoli sia passato con il rosso, ma per il momento le indagini sono ancora in corso per ricostruire la dinamica certa.