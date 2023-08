Schianto tra scooter e cinghiale vicino Roma, due fratelli trasportati in osp...

Schianto tra scooter e cinghiale vicino Roma, due fratelli trasportati in osp...

In zona Castelli Romani, vicino Roma, si è consumato un ennesimo incidente che ha visto coinvolto un cinghiale: l’esemplare ha improvvisamente attraversato la strada, impattando contro una moto che viaggiava a velocità contenuta.

Incidente tra moto e cinghiale ai Castelli Romani

Si riaccende il dibattito sulla vasta presenza di cinghiali ai Castelli Romani dopo la segnalazione di un incidente motociclistico che ha coinvolto, appunto, un esemplare. A bordo del mezzo a due ruote c’era due fratelli di Genzano di 18 e 23 anni che, nel primo pomeriggio di mercoledì 16 agosto, stavano percorrendo via di Lega Latina, nel comune di Ariccia, quando hanno impattato contro un ungulato che ha improvvisamente tagliato loro la strada.

A seguito dell’impatto, i due ragazzi sono stati scaraventati a terra. L’arrivo di altre macchine, poi, ha fatto in modo che il cinghiale non si scagliasse contro i giovani.

La polemica sulla presenza di animali in strada

I due fratelli sono stati soccorsi da un’ambulanza del 118 che li ha trasportato al pronto soccorso del Nuovo Ospedale dei Castelli di Ariccia. Fortunatamente, entrambi sono in buone condizioni di salute e hanno riportato solo lievi traumi e qualche contusione. Il motorino, invece, ha riportato danni ingenti.

Sull’incidente, sta indagando la polizia locale di Ariccia, intervenuta sul posto insieme ai sanitari.

Da alcuni giorni, nell’area in cui si è verificato il sinistro, sono stati affissi dei cartelli stradali che invitano i guidatori a viaggiare a velocità moderata a causa del possibile attraversamento di animali sulla carreggiata.

Quando accaduto ai due fratelli non rappresenta un unicum data l’elevata presenza di cinghiali in svariate zone dei Castelli Romani. Proprio per questo motivo, l’episodio ha nuovamente fatto scatenare aspre polemiche.