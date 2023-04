Incidente vicino al cimitero di Ottaviano, un morto e due feriti gravi

Schianto fatale in Campania ed incidente vicino al cimitero di Ottaviano, nell’area Vesuviana di Napoli: un morto e due feriti. Un 44enne di San Giuseppe Vesuviano è deceduto nello scontro fra due autovetture. Un bilancio terribile, quello dello scontro avvenuto nel pomeriggio in via Vecchia Sarno, non molto lontano dal cimitero. Da quanto si apprende su Il Mattino a perdere la vita è stato un 44enne di San Giuseppe Vesuviano, Alessandro Ambrosio.

Incidente vicino al cimitero di Ottaviano

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto con la sua auto si è schiantato contro un altro veicolo che giungeva dalla direzione opposta. Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118, poi gli agenti di polizia municipale e i carabinieri. E le forze dell’ordine avrebbero accertato che l’uomo ha operato prima un sorpasso e poi si è trovato di fronte una macchina. Sull’altro veicolo c’erano un uomo e una donna.

Impatto inevitabile e devastante

A quel punto l’impatto è stato inevitabile e devastante, con l’auto della vittima che ha continuato a sbandare ed ha terminato la sua corsa contro un muretto. Da quanto si legge il povero 44enne è morto sul colpo. I passeggeri dell’altra macchina sono stati ricoverati in ospedale e le loro condizioni sono gravi. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i Vigili del fuoco.