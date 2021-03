Oggi avrà luogo un incontro tra il capo del governo Draghi e le Regioni per discutere della campagna vaccinale contro il Covid.

É fissato per oggi alle 16 l’incontro tra il Premier Draghi e i governatori delle Regioni volto a condividere una strategia nazionale per la somministrazione dei vaccini anti Covid ed evitare che, come da lui affermato in Senato, “alcuni territori trascurino gli anziani in favore di gruppi di potere“.

Al vertice saranno presenti anche i ministri Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il presidente della Protezione civile Francesco Curcio.

Incontro tra Draghi e le Regioni sui vaccini

L’obiettivo del capo del governo è quello di arrivare a iniettare 500 mila dosi di vaccino al giorno e di eliminare le difformità emerse tra i singoli territori invitandoli a rispettare la strategia nazionale. Il vertice di oggi servirà dunque in primis per fare un aggiornamento del piano per affrontare le criticità rappresentate dalle regioni e poi per valutare, per chi ne farà richiesta, l’invio di rinforzi sul territorio da parte della Difesa e della Protezione civile.

Dal 29 marzo al al 3 aprile arriveranno infatti oltre un milione di dosi Pfizer, mezzo milione di vaccini Moderna e 1,3 milioni sieri di AstraZeneca. Bisogna dunque decidere nel dettaglio come ripartirle e somministrarle. Altra questione sollevata da diversi presidenti e che necessita di discussione è l’urgenza di organizzare punti vaccinali minori in quelle regioni come Sicilia, Liguria o Calabria le cui caratteristiche geografiche rendono difficile a molti cittadini raggiungere i centri più grandi.

Si affronterà infine il tema degli acquisti regionali dei vaccini dopo che la Campania ha deciso di acquistare autonomamente il vaccino russo una volta che sarà autorizzato dall’Ema e dall’Aifa.