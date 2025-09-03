Cina, faccia a faccia Putin-Kim: l'inaspettato "gesto" del leader nordcoreano...

Secondo quanto reso noto dai media russi, l’incontro a Pechino tra Vladimir Putin e Kim Jong-un, è durato un’ora e mezzo.

Un faccia a faccia quindi abbastanza lungo tra i due leader. Ricordiamo che Putin e Kim sono stati invitati in Cina dal presidente Xi Jinping per la Parata della Vittoria. L’evento ha dato quindi occasione al leader nordcoreano e a quello russo di parlare fra loro, con Putin che ha ringraziato la Corea del Nord per il contributo nella guerra contro l’Ucraina. Ma, dopo l’incontro, è successo qualcosa di surreale.

Incontro con Putin a Pechino: il surreale ‘gesto’ di Kim dopo il faccia a faccia

Grandi pulizie subito dopo l’incontro a Pechino tra Vladimir Putin e Kim Jong-un. Non appena i due leader lasciano la sala, interviene lo staff di Kim, che pulisce accuratamente la sedia sulla quale il leader nordcoreano si è seduto, in particolare i braccioli. Lo scopo? Non lasciare alcuna traccia, nel rischio che il Dna di Kim possa essere prelevato da qualcuno. Anche lo staff di Putin aveva fatto una cosa simile in Alaska, dopo il bilaterale tra il leader russo e Donald Trump.