Incoronazione Carlo III: tutti i dettagli della cerimonia

Il 6 maggio a Londra si terrà la cerimonia d’incoronazione di Re Carlo III. Per la speciale occasione Carlo e Camilla arriveranno all’Abbazia di Westminster con una carrozza realizzata in occasione del Giubileo di Platino della Regina Elisabetta e che sarebbe dotata persino di aria condizionata.

Re Carlo: la cerimonia d’Incoronazione

I fan di tutto il mondo sono impazienti di assistere alla cerimonia d’Incoronazione di Re Carlo III che, di fatto, è diventato sovrano del Regno Unito non appena è scomparsa sua madre, la Regina Elisabetta. Stando alle prime indiscrezioni circolate in rete dopo la cerimonia di incoronazione si terranno numerosi eventi e manifestazioni in onore del nuovo sovrano, e a Londra sono attesi molti ospiti vip che prenderanno parte all’evento.

Secondo indiscrezioni anche Twitter avrebbe deciso di omaggiare il nuovo sovrano con un’emoticon a forma di corona (ma sulla vicenda non vi sono conferme). Carlo arriverà all’Abbazia di Westminster (dove si terrà la cerimonia d’incoronazione) insieme alla moglie Camilla e, a quanto sembra, la carrozza realizzata per l’occasione sarebbe dotata di tutti i comfort (compresa l’aria condizionata). Al momento non è dato sapere se all’evento prenderà parte anche il Principe Harry, che ormai da mesi sarebbe in conflitto con il padre Carlo (anche a causa delle dichiarazioni da lui rilasciate nella sua autobiografia, Spare).