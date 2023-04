Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, il principe Harry e Meghan Markle avrebbero chiesto una cifra folle per partecipare all’incoronazione di Re Carlo.

Harry e Meghan: la cifra chiesta per partecipare all’incoronazione di Re Carlo

Stando a quanto sostiene il portale inglese In Touch, il principe Harry e la moglie Meghan Markle sarebbero disposti a partecipare all’incoronazione di Re Carlo soltanto ad una condizione. Vorrebbero ricevere un ingente pagamento dalla Royal Family, altrimenti non si recheranno a Londra.

Harry e Meghan: quanto hanno chiesto per partecipare all’incoronazione?

Secondo le indiscrezioni, è stata Meghan a proporre al marito Harry di chiedere alla famiglia il pagamento di ben 11 milioni di euro. Questa la cifra folle chiesta per partecipare all’incoronazione di Re Carlo. Neanche a dirlo, la famiglia reale non ha reagito bene.

Royal Family: la reazione alla richiesta di Harry e Meghan

La Royal Family, sempre secondo i beninformati, non avrebbe nessuna intenzione di accettare il ricatto di Harry e Meghan. A questo punto, il principe avrebbe cercato di far capire alla moglie che la richiesta di denaro non è la strada giusta per ricucire i rapporti con i familiari. La duchessa di Sussex, però, non ha ceduto e Harry si è visto costretto ad intavolare la trattativa con gli assistenti di Re Carlo.