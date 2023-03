Meghan Markle e Harry d’Inghilterra aspettano il terzo figlio? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che un chiacchiericcio sempre più insistente dà per certa la gravidanza.

Meghan e Harry aspettano il terzo figlio?

Da qualche tempo, Meghan Markle e il principe Harry sono scesi in uno strano silenzio. Dopo il clamore suscitato dalla docu-serie su Netflix e l’autobiografia Spare, i duchi di Sussex hanno preferito ritirarsi dalle scene. Adesso, però, sono tornati ad attirare l’attenzione perché il chiacchiericcio sostiene che siano in attesa del terzo figlio.

Le indiscrezioni sulla terza gravidanza

Stando a quanto sostiene il magazine Star, Meghan e Harry sarebbero in attesa del terzo figlio, a distanza di quattro anni da Archie e di due anni da Lilibet. La gravidanza non era programmata, ma l’hanno comunque accolta con gioia. “Quando il test è risultato positivo, Meghan e Harry erano increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano“, si legge sulla rivista.

Meghan e Harry: la conferma del terzo figlio nel look di lei

Secondo i beninformati, la notizia dell’arrivo del terzo figlio è confermata dal look che Meghan ha sfoggiato negli ultimi giorni, quando si è recata nella sede dell’associazione Harvest Home in occasione della Festa della donna. La Markle ha indossato un outfit nero, molto morbido proprio per mascherare le forme arrotondate tipiche della gravidanza.