Principe Harry, la stroncatura del libro: "Ha infranto alcune regole cardine"

Il libro del Principe Harry ha ricevuto alcune stroncature e sono in molti a non credere nella sua onestà.

Il controverso memoire del principe Harry, Spare, è stato stroncato da alcune esperti del settore.

Harry: la stroncatura del libro

Il contoverso libro del principe Harry, Spare, continua a rappresentare un record di vendite e un contoverso caso letterario. In queste ore diversi esperti hanno stroncato l’autobiografia del principe affermando che “avrebbe infatto alcune regole cardine” e che la sua reputazione sarebbe a repentaglio a causa di quanto scritto all’interno del libro.

Harry infatti ha gettato pesanti ombre contro gli altri membri della famiglia Reale ma, nonostante questo, continua a sostenere di sperare in una riconciliazione con suo padre Carlo e suo fratello William.

Harry ha inoltre più volte dichiarato di essere alla ricerca di maggiore privacy insieme a sua moglie Meghan, ma con l’operazione commerciale fatta grazie al libro ha ottenuto l’effetto opposto, e l’attenzione mediatica mondiale è concentrata su di lui.

Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e, dopo l’uscita del libro, la famiglia Reale ha preferito non commentare la vicenda. In tanti si chiedono se Re Carlo inviterà Harry alla sua cerimonia di incoronazione o se, come si vocifera da tempo, lui e gli altri membri della famiglia Reale abbiano deciso di escluderlo.

I fan sono in trepidante attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della vicenda ma, al momento, non sono trapelate informazioni certe.