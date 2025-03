Il crollo della palazzina a Monteverde

Domenica scorsa, un tragico evento ha colpito il quartiere di Monteverde a Roma, dove una palazzina è crollata, causando il ferimento di un turista scozzese di 54 anni. L’incidente ha suscitato grande preoccupazione tra i residenti e ha portato le autorità a intervenire rapidamente per avviare un’indagine. Il turista, che si trovava in visita nella capitale, ha riportato ustioni sul 70% del corpo, rendendo necessaria la sua immediata ospedalizzazione.

Le indagini della procura

La procura di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni colpose e disastro colposo, al momento contro ignoti. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le cause del crollo e di capire se ci siano responsabilità da parte di qualcuno. Sono già stati ascoltati alcuni testimoni, tra cui il proprietario del bed and breakfast dove alloggiava il turista ferito. Le prime dichiarazioni potrebbero rivelarsi fondamentali per chiarire la dinamica dell’incidente e per individuare eventuali negligenze.

Il sequestro della struttura

In seguito al crollo, lo stabile è stato posto sotto sequestro per consentire le indagini. Gli esperti stanno esaminando la struttura per determinare se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza o problemi strutturali preesistenti. La situazione ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici nella zona e sulla necessità di controlli più rigorosi per prevenire simili tragedie in futuro.

Reazioni e preoccupazioni

La notizia del crollo ha generato preoccupazione tra i residenti di Monteverde, molti dei quali hanno espresso timori riguardo alla sicurezza degli edifici nella loro zona. Le autorità locali sono state sollecitate a garantire che vengano effettuati controlli approfonditi su altre strutture simili, per evitare che incidenti di questo tipo possano ripetersi. La comunità è in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine e sulla salute del turista ferito, sperando in una pronta guarigione.