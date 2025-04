Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale, accusata di aver falsificato la laurea per un concorso

Il caso di Carmela Fiorella

La procura di Bari ha avviato un’indagine che coinvolge Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico, Filippo Caracciolo. L’oggetto dell’inchiesta è un presunto falso titolo di studio presentato dalla donna per partecipare a un concorso come manager delle risorse umane presso Aeroporti di Puglia.

Secondo le prime informazioni, il titolo di laurea sarebbe stato contraffatto, sollevando interrogativi sulla legittimità della sua assunzione.

La laurea e il concorso

Per accedere al concorso, era richiesta una laurea in Economia, mentre Carmela Fiorella avrebbe conseguito un titolo in Scienze dell’amministrazione. Questa discrepanza ha portato gli inquirenti a sospettare che il documento presentato alla commissione fosse stato alterato. La questione si complica ulteriormente se si considera il ruolo pubblico e politico del marito, il quale potrebbe trovarsi a dover affrontare conseguenze legali e reputazionali a causa delle azioni della consorte.

Le implicazioni legali

Le indagini della procura di Bari si concentrano sulla verifica della veridicità del titolo di studio e sulla possibile responsabilità di Carmela Fiorella. Se le accuse dovessero risultare fondate, la donna potrebbe affrontare gravi conseguenze legali, inclusa la possibilità di una condanna per frode. Questo caso solleva anche interrogativi più ampi sulla trasparenza e l’integrità dei processi di selezione nel settore pubblico, un tema di crescente rilevanza in un’epoca in cui la fiducia nelle istituzioni è messa a dura prova.