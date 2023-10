Un nuovo drammatico incidente ferroviario si è verificato ancora una volta in India, questa volta nella tarda serata di domenica 29 ottobre. Due treni passeggeri si sono scontrati tra le città di Alamanda e Kantakapalle, nello stato dell’Andhra Pradesh e le consueguenze sono state davvero disastrose: almeno 13 morti e circa 50 feriti.

Scontro fra treni in India: l’incidente

Le autorità indiane hanno dato notizia di quanto è successo già nella tarda serata di ieri, nell’immediatezza dello scontro fra i due treni passeggeri. Nel Paese, è stato descritto l’incidente come un errore umano: a quanto pare uno dei due treni era fermo in manutenzione, quando il secondo, sopraggiungendo dallo stesso binario, lo ha tamponato. Biswajit Sahu, responsabile delle pubbliche relazioni della East Coast Railway, ha descritto l’incidente, le cui immagini sono poi passate su tutti gli organi di sampa nazionali e internazionali.

Scontro fra treni in India: i morti

“Tredici passeggeri sono morti e cinquanta hanno subito lesioni. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso” – si legge in una nota diramata dalle stesse autorità indiane intervenute sul luogo dell’incidente. Un sinistro, purtroppo, che non può essere considerato un caso isolato in quel Paese. Ricordiamo la drammatica strage di Odisha di qualche mesefa, quando a morire furono quasi 300 persone.