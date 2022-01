Indonesia, coccodrillo uccide e divora una bimba di 9 anni davanti alla sorella

Orrore in Indonesia: una bimba di appena 9 anni è stata attaccata violentemente da un Coccodrillo, proprio sotto gli occhi della sorella.

Orrore in Indonesia: una bimba di appena 9 anni è stata attaccata violentemente da un Coccodrillo, proprio sotto gli occhi della sorella. Nulla da fare per la piccola.

La tragedia è avvenuta mentre la piccola stava passeggiando con la sorella lungo le sponde di un fiume del distretto di Agam, nella provincia di Sumatra occidentale, in Indonesia. Inutile il tentativo disperato della sorella di tuffarsi in acqua per salvarla: è stata divorata dall’esemplare di rettile.

Indonesia, bimba divorata da un coccodrillo: le dinamiche

Stando alla ricostruzione dei media locali, le sorelle stavano tornando a casa dopo aver fatto un bagno nel noto fiume Batang Masang, nel distretto di Agam, nella mattinata di lunedì 18 gennaio.

Ad un certo punto, la più giovane delle sorelle, Anisa Putri, è stata abbrancata dal coccodrillo: la sorella maggiore, Mila, quando ha visto la bestia avventarsi sulla parente si è subito tuffata in acqua e ha cercato in tutti i modi di liberarla dalle fauci del rettile.

Indonesia, bimba divorata da un coccodrillo: il precedente

L’Indonesia – purtroppo – non è nuova a queste tragedie: circa un anno fa un grosso alligatore ha attaccato e divorato una bambino di 8 anni mentre faceva il bagno nel fiume Kalimantan, porprio sotto gli occhi inermi del fratellino.