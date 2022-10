Infarto fatale, dopo Victor Steeman muore anche la madre Flora

Lo schianto a Portimao e la corsa inutile in ospedale per il figlio ne hanno minato il cuore: infarto fatale, dopo Victor Steeman muore anche la madre

Ad ucciderla un infarto fatale, dopo Victor Steeman muore anche la 59enne madre Flora; i media spiegano che la povera signora van Limbeek non ha retto al dolore per la tragica scomparsa in pista del figlio. E dopo la morte di Victor Steeman ed una cupa cappa d dolore nel mondo del motociclismo sportivo arriva un’altra tragedia.

Victor era morto dopo il ricovero a seguito di un terribile incidente.

Dopo Victor Steeman muore anche la madre

Un sinistro per il quale il pilota 22enne della Kawasaki, nella categoria Supersport 300 era finito a terra sulla pista a Portimao. E quel dolore che aveva schiantato la sua famiglia purtroppo pare che di dolore ne abbia direttamente figliato altro: un dolore talmente immenso che la mamma di Victor, Flora van Limbeek, 59 anni, è stata stroncata da un infarto due giorni dopo.

Una sofferenza troppo grande da sopportare

La donna “non ha probabilmente retto il dolore per la scomparsa del figlio ed è venuta a mancare dopo un malore”, come spiega Leggo. La signora Flora è stata ritrovata senza vita nella sua casa di Lathum. La donna aveva vissuti i momenti terribili dell’incidente e delle cure, purtroppo inutili per Victor, nell’ospedale di Faro, dove è deceduto dopo tre giorni di agonia.