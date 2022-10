Victor Steeman morto a 22 anni: gli organi del giovane pilota sono stati donati a cinque persone

Victor Steeman è morto a soli 22 anni, gli organi del giovane pilota sono stati donati e la sua famiglia scrive in una nota: "Ci mancherai tantissimo"

Victor Steeman è morto a 22 anni e gli organi del giovane pilota sono stati donati a cinque persone: l’olandese era stato vittima di un terribile incidente durante Gara 1 del Mondiale Supersport 300 in Portogallo, che si stava tenendo a Portimao.

I media spiegano che Viktor aveva lottato fra la vita e le morte per più giorni ma alla fine di è dovuto arrendere. A dare notizia della tragica scomparsa del campione sono stati gli stessi organizzatori del campionato, che lo hanno fatto con “grande tristezza”.

Victor Steeman morto a 22 anni

Il campionato 2022 del Mondiale Supersport 300 si è chiuso da pochi giorni e lo ha fatto con un tragico evento ed un immenso dolore.

In quell’occasione ed in terra portoghese Steeman era stato coinvolto in un incidente in curva 14, insieme ad altri piloti. Dopo la sospensione della gara i soccorsi erano arrivati a razzo e Viktor era stato elitrasportato all’ospedale di Faro. E sue condizioni erano state giudicate subito gravissime e nelle ore scorse, a fine serata dell’11 ottobre, il 22enne è morto.

La famiglia: “Viktor ci mancherà tantissimo”

La famiglia di Viktor ha diffuso una struggente nota stampa: “Purtroppo quello che tutti i genitori di un pilota di motociclismo temono sempre è accaduto.

Il nostro Victor non è riuscito a vincere quest’ultima gara. Nonostante l’insopportabile perdita e il dolore, siamo estremamente orgogliosi di condividere con voi che il nostro eroe è riuscito a salvare altre cinque persone donando i suoi organi”. E in chiosa: “Vogliamo ringraziare tutti per il modo in cui avete vissuto con noi questi ultimi giorni. Il nostro Victor ci mancherà moltissimo“.