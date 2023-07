Influencer trovato smembrato in una valigia da un gruppo di bambini: aveva 41...

Fernando Perez Algaba, influencer milionario di 41 anni, è stato trovato morto e smembrato all’interno di una valigia in Argentina, da un gruppo di bambini.

Influencer trovato smembrato in una valigia da un gruppo di bambini: aveva 41 anni

La polizia ha avviato un’indagine per omicidio, dopo che i resti smembrati di Fernando Perez Algaba, influencer milionario di 41 anni, sono stati trovati da un gruppo di bambini in Argentina. Il macabro ritrovamento è avvenuto all’interno di una valigia rossa, che è stata trovata da un gruppo di bambini mentre stavano giocando vicino ad un ruscello nella città di Ingeniero Budge, nella provincia di Buenos Aires.

I genitori hanno subito chiamato la polizia, che ha ispezionato la valigia, trovando gambe e avambraccio della vittima. Un altro braccio intero è stato trovato nel torrente. Le autorità hanno poi trovato la testa e il busto mancanti. Le parti del corpo sono state amputate in modo pulito e preciso e questo fa pensare all’intervento di un professionista. L’autopsia ha rivelato che la vittima era stata colpita tre volte prima dello smembramento.

Influencer trovato smembrato in una valigia: l’identificazione

La polizia ha identificato Algaba grazie alle impronte digitali e ad alcuni tatuaggi distintivi. L’influencer era stato dichiarato disperso lo scorso martedì. Aveva guadagnato milioni noleggiando veicoli di lusso e vendendo criptovalute. Aveva 900.000 follower su Instagram, viveva a Barcellona e prima dell’omicidio avrebbe soggiornato in Argentina per una settimana. Algaba aveva affittato un appartamento e avrebbe dovuto restituire le chiavi il 19 luglio, ma non si è presentato né ha risposto al telefono, secondo la testimonianza del proprietario.