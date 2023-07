Il ragazzo trovato morto in mare senza mani né testa a Santa Margherita Ligure è stato identificato come un 19enne egiziano.

Atroce scoperta nel mare dei vip: nelle acque di Santa Margherita Ligure, è stato trovato un ragazzo morto il cui cadavere non aveva né le mani né la testa. I resti umani sono stati sottoposti ad autopsia.

Ragazzo trovato morto in mare senza mani né testa a Santa Margherita Ligure

Il cadavere trovato in mare senza mani né testa appartiene a Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, 19 anni. L’adolescente di origini egiziane, secondo quanto emerso dai risultati preliminari dell’autopsia condotta dal medico legale Davide Bedocchi, è morto dopo essere stato colpito a morte al cuore con un punteruolo.

I resti del ragazzo, scoperti a Santa Margherita Ligure, nel mare dei vip, poco distante da Portofino, sono stati recuperati nella serata di lunedì 24 luglio dall’equipaggio di un tender che stava trasportando personale di servizio su uno yacht. Pare che il corpo sia rimasto in acqua per circa 48 ore.

A seguito della atroce scoperta, è stata avviata un’inchiesta e il sostituto procuratore Daniela Pischetola ha aperto un fascicolo per omicidio ma, in un primo momento, non era stata esclusa l’ipotesi che il giovane potesse essere deceduto dopo essere stato colpito in pieno da un’imbarcazione come, ad esempio, un motoscafo.

Indagini in corso

Al ritrovamento del cadavere, è seguito quello delle mani e della testa della vittima. La prima mano dell’adolescente è stata recuperata da un pescatore nel pomeriggio di lunedì 24 luglio, alla foce del fiume Entella, a Chiavari. Le impronte digitali hanno consentito agli inquirenti di risalire all’identità del morto. Nella giornata di martedì 25, poi, un bagnino ha trovato la seconda mano su una spiaggia ma non è ancora stato confermato che appartenga al giovane egiziano.

Per avere conferma che entrambe le mani siano di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il medico legale dovrà effettuare un esame del DNA.

Sul cadavere, sono stati rivenuti tagli netti al collo e ai polsi e una ferita all’addome. Intanto, gli investigatori stanno indagando su quanto accaduto al fine di determinare cosa sia successo al ragazzo.