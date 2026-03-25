L’influenza aviaria torna al centro dell’attenzione sanitaria europea con l’identificazione in Lombardia del primo caso umano da virus H9N2. Sebbene si tratti di un ceppo a bassa patogenicità e senza evidenze di trasmissione tra persone, l’episodio evidenzia l’importanza della sorveglianza epidemiologica e della rapidità di intervento nel contenere infezioni di origine animale.

Caratteristiche del virus H9N2 e rischio per la popolazione

Il virus H9N2 appartiene ai sottotipi dell’influenza aviaria che colpiscono principalmente gli uccelli, in particolare il pollame, ma può occasionalmente infettare anche l’uomo. Il contagio avviene generalmente tramite esposizione diretta ad animali infetti o a materiali contaminati, mentre non esistono evidenze di trasmissione da persona a persona. Nella maggior parte dei casi umani osservati finora, l’infezione si manifesta con sintomi lievi o addirittura assenti, anche se la comunità scientifica continua a monitorarne l’evoluzione per il potenziale rischio di mutazioni.

Dal punto di vista storico, i primi casi umani documentati risalgono al 1999 a Hong Kong, con episodi sporadici registrati negli anni successivi. A differenza di altri ceppi più aggressivi, come l’H5N1, l’H9N2 non è associato a elevata mortalità negli animali, ma resta oggetto di attenzione per la sua capacità di adattamento. Come evidenziato dalle autorità, “non si tratta di un tipo di virus che si trasmette da persona a persona” e il rischio per la popolazione è considerato basso. Tuttavia, proprio perché si tratta del primo episodio registrato in Europa, il caso viene osservato con particolare interesse: “essendo il primo caso in Europa, tutti i nostri colleghi lo osservano con molta attenzione”.

Influenza aviaria, primo caso umano in Lombardia: la nota del Ministero della Salute

In Lombardia è stato individuato il primo caso umano in Europa di influenza aviaria da virus A(H9N2), un ceppo di origine animale caratterizzato da bassa patogenicità. Il paziente, un giovane di circa vent’anni proveniente da un Paese extraeuropeo, è attualmente ricoverato in isolamento presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Si tratterebbe di una persona fragile, già affetta da altre patologie, che probabilmente hanno inciso sulla possibilità di contrarre l’infezione, pur senza determinare un quadro clinico grave. Come confermato dalle autorità sanitarie, il ragazzo non è in pericolo di vita e la situazione è sotto controllo.

Le strutture sanitarie regionali e nazionali si sono attivate immediatamente, avviando un monitoraggio accurato dei contatti e coordinandosi con il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità. Tutte le persone entrate in contatto con il paziente sono state rintracciate e sottoposte a verifiche, senza che emergessero ulteriori casi di contagio. “Tutte le verifiche previste sono state tempestivamente effettuate e i contatti del caso sono stati individuati”, ha comunicato il Ministero, ribadendo che “attualmente non si rilevano criticità e la situazione è costantemente monitorata”. Anche le autorità aeroportuali e i passeggeri del volo sono stati informati e controllati.

L’assessore Guido Bertolaso ha sottolineato che “non c’è alcun problema per quanto riguarda il rischio di contaminazione”, evidenziando inoltre l’efficacia del sistema di sorveglianza regionale, grazie al quale il caso è stato rapidamente individuato e isolato.