Inghilterra, si sveglia dal coma per Covid e scopre che la moglie è morta

Si sveglia dopo mesi di coma a causa del Covid e scopre che la moglie è morta: è la tragica storia di Mike Senior, originario di Manchester, Inghilterra.

Mike Senior è il protagonista di un dramma: l’uomo si è svegliato dopo sei mesi di coma per Covid e ha scoperto che ne frattempo sua moglie era morta.

Miker Senior è un dipendente di un grossista di servizi alimentari nella Contea di Manchester, in Inghilterra, e all’inizio del 2021 è stato colpito dal Covid-19.

A raccontare la pericolosità del virus e li mesi di agonia che ha dovuto passare è stato lui stesso:

«[…] il Covid mi ha attaccato e devastato. Mia moglie ha chiamato un’ambulanza che mi ha portato in ospedale. Sono gli ultimi ricordi che ho prima di essere entrato in terapia intensiva per tre settimane. Ho poi avuto un ictus quando hanno cercato di portarmi fuori dal coma e sono rimasto in ospedale molto più a lungo».