Inizia a distruggere tutto in ospedale e fa 50mila euro di danni, un 40enne dà in escandescenza dopo che la polizia lo aveva trovato in strada e portato in ospedale a Lodi in evidente stato di alterazione e fracassa materiali ed attrezzature, facendo scappare via pazienti e personale sanitario.

I media spiegano che l’episodio è stato terribile per violenza e difficoltà nel fermare quell’ossesso. E da quanto si apprende l’uomo ha fatto danni per 50mila euro al pronto soccorso.

Quel quarantenne lì ci era stato accompagnato la scorsa notte dalla polizia. Gli agenti infatti lo avevano trovato in strada in stato di alterazione: ad un certo punto e giunti al pronto soccorso l’uomo ha iniziato a “distruggere strumenti, mobili e apparecchiature”.

A quel punto, come spiega La Provincia Pavese, “medici e infermieri hanno messo in sicurezza i circa trenta pazienti che erano in attesa, mentre forze dell’ordine e una guardia giurata lo hanno bloccato”. Ma cosa ha distrutto l’uomo?

Il commento del Dg della Asl Gioia

Un elettrocardiografo, due monitor e un carrello, alcune sedie e scrivanie, tutto polverizzato o seriamente compromesso. Il direttore generale dell’Asst di Lodi Salvatore Gioia ha dichiarato: “Sono avvenimenti che lasciano turbati i colleghi del Pronto soccorso coinvolti ma anche tutti noi.

Esprimiamo alle forze dell’ordine il nostro ringraziamento per la prontezza con cui hanno saputo proteggere i nostri pazienti e evitare, anche a se stessi, le conseguenze di una aggressione così violenta”. E in chiosa: “Nonostante fossero tutti comprensibilmente scossi per l’accaduto, grazie alla loro capacità di reazione e alla loro professionalità non ci sono state sospensioni o interruzioni delle attività”.