Inps corregge dicitura sul cedolino delle pensioni di luglio: “Quattordicesima a parte”

Alla luce della polemica suscitata dalla dicitura sbagliata sul cedolino di luglio che inizialmente prevedeva la quattordicesima come “aumento delle pensioni basse”, l‘Inps è tornata sui suoi passi, correggendo il tiro e ammettendo l’errore di fondo nella compilazione.

“I pensionati che nel mese di luglio 2023 percepiranno la cosiddetta quattordicesima mensilità e l’incremento della pensione uguale o inferiore al trattamento minimo possono consultare il loro cedolino in cui sono identificate in modo separato le due voci“, si è dunque trovato obbligato a specificare l’Inps.

“Correzione giusta e necessaria”

Ivan Pedretti, segretario generale Spi Cgil, e Tania Sacchetti, segretaria confederale, hanno sottolineato che la correzione è stata una scelta “giusta e necessaria”.

“Ribadiamo che la quattordicesima non è un aumento e non è stata definita per il 2023″. Spetta dal 2007 a determinate condizioni di reddito e a partire dai 64 anni ed è un’importante conquista del sindacato confederale dei pensionati. Il ripristino della dicitura corretta nei cedolini è quindi una buona notizia“, conclude la nota del segretario generale Pedretti.